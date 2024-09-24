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Глава Банка Японии Уэда не будет спешить с дальнейшим повышением ставки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь дал понять, что регулятор не намерен спешить с дальнейшим повышением ключевой ставки, хотя и планирует увеличить ее, если позволят экономические условия.

"Принимая решения относительно дальнейшей политики, Банку Японии необходимо будет внимательно оценивать события на финансовых рынках и рынках капитала как внутри страны, так и за рубежом, а также последствия этих событий для зарубежных экономик, - заявил Уэда на мероприятии в Осаке. - У нас достаточно времени для этого".

20 сентября японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Регулятор поднимал ставку дважды в этом году - в марте и июле.

Многие экономисты полагают, что Банк Японии подождет со следующим подъемом ставки до декабря или даже января.

"Если наши прогнозы экономической активности и инфляции оправдаются, мы соответственно повысим ставку", - сказал Уэда.

Курс иены к доллару снижается на заявлениях главы японского ЦБ, которые рынок посчитал "голубиными", отмечает Trading Economics.

Пара доллар/иена по данным на 10:10 по Москве торгуется на уровне 144,68 иены против 143,61 иены на закрытие предыдущей сессии.

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