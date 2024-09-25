Путин отметил рост несырьевого неэнергетического экспорта за 7 месяцев на 5%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России за январь-июль 2024 года составил $89,8 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщил на заседании Госсовета президент Владимир Путин.

"С 2001 по 2023 годы объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в 4 раза. Это хороший результат: в 4 раза, не на проценты, а в 4 раза, - с $36 млрд до $148 млрд. Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще на самом деле, не так уж и много. За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на 5% - до $89,8 млрд", - заявил он.

Он отметил, что принято решение о запуске с 2025 года обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого предполагается к 2030 году увеличить объем ННЭ на две трети относительно уровня 2023 года.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщал, что ННЭ из России к 2030 году должен составить 21,12 трлн рублей. В том числе, экспорт агропромышленной продукции в рамках нацпроекта должен увеличиться к 2030 году не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 года - до более 4,7 трлн рублей.

Как сообщал Минпромторг, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2023 году сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году. Исторический рекорд по объему ННЭ был достигнут в 2021 году, когда показатель составил $194,2 млрд.

Подготовкой нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" занимается Минпромторг. Предполагается, что в него войдут четыре федеральных проекта - по экспорту промышленных товаров, экспорту продукции АПК, функционированию системы инструментов развития внешнеэкономической деятельности и созданию зарубежных механизмов поддержки.