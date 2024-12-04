Путин заявил о профиците консолидированного бюджета за 10 месяцев в 2,5 трлн рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ за десять месяцев 2024 года был исполнен с профицитом в размере порядка 2,5 трлн рублей, сообщил на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент Владимир Путин.

"Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 трлн рублей", - сказа он.

Расходы, по его словам, составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. "Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику", - отметил президент.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре составлял, по данным Федерального казначейства, 577 млрд рублей, в январе-августе он был на уровне 1 766,3 млрд рублей.