Консолидированный бюджет РФ в I полугодии исполнен с профицитом 126 млрд рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет России в январе-июне 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 126,1 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе-июне 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 191,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июне составили 32 782,6 млрд рублей, расходы - 32 656,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета в январе-июне составил 1 065,2 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-июне 2024 года на уровне 929 млрд рублей.

Корректировка этого показателя произошла в результате пересмотра в сторону уменьшения как суммы доходов, так и расходов: доходы федерального бюджета за шесть месяцев 2024 года, по данным казначейства, составили 16 634,7 млрд рублей (Минфин оценивал их в 17,093 трлн рублей), расходы - 17 699,9 млрд рублей (по Минфину - 18,022 трлн рублей).

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-июне исполнены с профицитом 855,8 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 11 132,3 млрд рублей, расходах - 10 276,4 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-июне исполнены с профицитом 230,8 млрд рублей. Доходы фондов составили 9 293,2 млрд рублей, расходы - 9 062,4 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 104,7 млрд рублей при доходах 1 679,4 млрд рублей и расходах 1 574,7 млрд рублей.