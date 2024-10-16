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Акционеры ВТБ одобрили перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на внеочередном собрании 16 октября одобрили перевод заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо, говорится в материалах банка.

Собрание состоялось в заочной форме, реестр акционеров для участия закрылся 21 сентября.

ВТБ планирует выделить отдельное юридическое лицо согласно N292-ФЗ и передать ему заблокированные активы и обязательства перед недружественными иностранными лицами. Акционеры в связи с реорганизацией также утвердили новую редакцию устава, положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, положение о наблюдательном совете и правлении банка.

"До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года", - заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По оценкам ВТБ, перевод заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо принесет банку чистую прибыль в 92 млрд рублей.

Летом 2022 года вступил в силу закон N292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действовало до 31 декабря 2024 года, но в августе текущего года срок был продлен до конца 2026 года.

Дмитрий Пьянов ВТБ
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