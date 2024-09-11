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Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо 16 октября

Акционеры ВТБ рассмотрят перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо 16 октября
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на внеочередном собрании 16 октября рассмотрят вопрос перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо, сообщил банк.

Собрание пройдет в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 21 сентября.

"ВТБ планирует созвать внеочередное общее собрание акционеров и вынести на него вопрос о реорганизации банка ВТБ в форме выделения юридического лица согласно 292-ФЗ от 14.07.2022 в редакции 08.08.2024 с передачей ему заблокированных активов и обязательств ВТБ перед недружественными иностранными лицами. Состав передаваемых имущества и обязательств, а следовательно, и их объем будет установлен в процессе согласования с Центральным банком Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

В повестку собрания также включен вопрос утверждения новой редакции устава, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ВТБ, положения о наблюдательном совете и правлении банка в связи с реорганизацией.

Летом 2022 года вступил в силу закон № 292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действовало до 31 декабря 2024 года, но в августе текущего года срок был продлен до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что ВТБ разработал четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, объем которых на конец 2023 года оценивался в 900 млрд рублей. Банк ожидает, что работа с заблокированными активами принесет ему в этом году не менее 108 млрд рублей дополнительной прибыли. Первая стратегия - перевод части заблокированных активов и обязательств ВТБ и "Открытия" на баланс специально созданных структур в рамках закона № 292-ФЗ. Вторая стратегия - судебные процедуры в отношении "дочек" ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк в 2022 году потерял контроль. Третья стратегия - сделка с другим банком, у которого в отличие от ВТБ большой объем заблокированных обязательств, но недостаток заблокированных активов. Детали четвертой стратегии банк не раскрывал.

ВТБ
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