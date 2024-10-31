Снижение ставки ЕЦБ на 0,25 п.п. уменьшит объем отчислений в фонд Украины на 50 млн евро

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Снижение процентных ставок Европейского центробанка ведет к сокращению доходов от замороженных активов Банка России и, соответственно, потенциала отчислений в европейский фонд для Украины, говорится в отчетности Euroclear за третий квартал.

Базирующий в Бельгии международный депозитарий по итогам 9 месяцев 2024 года получил 5,15 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В 2023 году эти доходы составляли около 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

В феврале 2024 года Совет ЕС принял регламент, предусматривающий обязанность центральных депозитариев, в которых хранятся резервы и активы Банка России, применять особые правила в отношении остатков денежных средств, накапливающихся в связи с ограничительными мерами. Эти депозитарии, включая Euroclear, должны учитывать и управлять такими внеочередными остатками денежных средств отдельно от других видов деятельности, должны хранить чистую прибыль отдельно и не должны ей распоряжаться. В июле Euroclear осуществил первое перечисление из этих сумм в европейский фонд для Украины в размере 1,55 млрд евро.

По подсчетам Euroclear, снижение ставки ЕЦБ на 0,25 процентного пункта сокращает потенциальные отчисления базирующегося в Бельгии депозитария в фонд для Украины в квартальном выражении на 51 млн евро.

В целом по итогам января-сентября Euroclear зарезервировал 2,9 млрд евро для выплат в фонд (уже перечисленные 1,55 млрд евро входят в эту сумму), говорится в отчете.