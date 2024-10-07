Минск прорабатывает удвоение суммы кредита РФ на импортозамещающие проекты

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия прорабатывает увеличение российского кредита на импортозамещающие проекты с 105 до 200 млрд российских рублей, сообщил в понедельник белорусский посол в Москве Александр Рогожник.

"По микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты. Сегодня уже подписано 27 проектов на сумму 105 млрд рублей. В проработке дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены с тем, чтобы эту сумму кредита увеличить, как минимум, до 200 млрд", - сказал дипломат, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сегодня на рассмотрении российской стороны семь проектов на общую сумму более 70 млрд рублей. И мы эту работу не останавливаем", - добавил Рогожник.