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Владельцы всех выпусков облигаций Росбанка получили право требовать погашения бондов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций Росбанка получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщил банк на ленте раскрытия информации.

Основанием для возникновения такого права послужила публикация в "Вестнике государственной регистрации" уведомления о принятии 1 ноября внеочередным общим собранием акционеров Росбанка решения о реорганизации ПАО "Росбанк" в форме присоединения к АО "ТБанк".

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении в течение 30 дней с даты опубликования уведомления в "Вестнике" (с 20 ноября). Эмитент обязан погасить бумаги, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения.

Как ранее сообщал Росбанк, 21 ноября 2024 года – планируемая дата направления заявления о внесении записи о присоединении Росбанка к ТБанку в Единый государственный реестр юридических лиц. Завершение реорганизации планируется в первом квартале 2025 года. "ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций Росбанка. "Интерросу" Владимира Потанина после сделки по интеграции Росбанка принадлежит 41,4% "ТКС Холдинга".

В связи с предстоящей реорганизацией рейтинговое агентство АКРА присвоило Росбанку и его бондам статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся". Текущий кредитный рейтинг Росбанка остается на уровне AАА(RU).

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций Росбанка почти на 48 млрд рублей.

Росбанк по итогам третьего квартала 2024 года занял 11-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Росбанк ТБанк
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