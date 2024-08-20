ВС РФ признал законным приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Сачкову

Илья Сачков. Архивное фото. Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор основателю компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, которому было назначено 14 лет колонии строгого режима за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Таким образом суд оставил без изменения судебные акты по делу Сачкова - приговор и апелляционное определение.

Процесс, как и в первой инстанции, прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Адвокаты Сачкова ранее заявляли, что настаивают на его невиновности.

Московский городской суд 26 июля 2023 года назначил Сачкову 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом в размере 500 тыс. руб., 26 октября Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Сачков был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как заявили в Генеральной прокуратуре РФ, в суде было установлено, что "в 2011 году Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну".

В резолютивной части приговора Сачкову фабула дела не озвучивалась, однако из нее следовало, что при деле имеются такие вещественные доказательства, как различные технические устройства, в частности, мобильный телефон и ноутбук, а также визитные карточки сотрудников ФБР, сотрудников посольств США и Великобритании в РФ и сотрудников британского МИД.

Защита Сачкова отмечала, что возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Сачков мог передать США данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с российскими военными.

Сачков был арестован 29 сентября 2021 года.

Вину Сачков не признал. Через адвоката он заявлял, что считает свое дело "новым делом Дрейфуса", что он "русский инженер", "не изменник, не шпион и не предатель".