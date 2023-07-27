В Кремле рассмотрят в случае поступления письмо с позицией защиты осужденного Сачкова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рассмотрят обращение защиты основателя Group-IB Ильи Сачкова в связи с приговором по делу о госизмене, если таковое поступит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции, то оно, после того, как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал Песков.

В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Защита осужденного сообщила, что будет обжаловать судебное решение, а также обратится к президенту РФ Владимиру Путину в связи с данным приговором.