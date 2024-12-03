Группа "МГКЛ" купила 26 ломбардов и комиссионных магазинов в московском регионе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Группа "МГКЛ" приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов за 750 млн рублей, тем самым увеличив долю на ломбардном рынке Москвы и Московской области с 11% до 14%, сообщила группа.

В результате МГКЛ расширила свою розничную сеть, работающую под брендами "Мосгорломбард" и "Ресейл Маркет", на 24% - до 135 отделений.

Приобретенные отделения будут оказывать услуги ресейла под брендом "Ресейл Маркет", а также выдавать займы под залог ювелирных изделий, меха и техники под брендом "Мосгорломбард".

Общий портфель залоговых займов группы по ломбардному направлению и товаров в ресейле увеличился на 11% до 1,85 млрд рублей, совокупное число розничных клиентов в ломбардном секторе и ресейле - на 20%, до 239 тысяч.

"Потенциал розничного покрытия московского региона позволяет открыть еще порядка 250 розничных объектов, и мы рассматриваем возможности дальнейших M&A сделок с целью наращивания своей доли", - прокомментировал гендиректор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин.

ПАО "МГКЛ" в конце 2023 года провело IPO на "Московской бирже". В ходе него компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%. В мае МГКЛ завершила конвертацию привилегированных акций, в результате чего free float, по данным эмитента, вырос до 27,6%.

Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет".