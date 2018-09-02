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В Москве пройдет церемония прощания с Иосифом Кобзоном

Народного артиста СССР похоронят на Востряковском кладбище

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского, похоронен артист будет на Востряковском кладбище. Прощание начнется в 8 часов утра. Как сообщалось ранее, принято решение об увеличении времени, которое будет отведено для прощания и начало церемонии 2 сентября сдвинуто с 10.00 на 8.00 утра.

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"В связи с большим количеством людей, желающих прийти проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00", - сообщили в пресс-службе Госдумы. В сообщении отмечается, что гражданская панихида начнется в 12.00.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище. 26 июля сообщалось о его госпитализации.

Народный артист СССР (1987), советский и российский эстрадный певец, педагог, политик и бизнесмен Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал), в 1975 году - Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре. С 1959 года - солист Всесоюзного радио, солист-вокалист Госконцерта, затем - Москонцерта.

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша).

С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.

В репертуаре певца были песни, созданные Исааком Дунаевским, Матвеем Блантером, братьями Покрасс, Василием Соловьевым-Седым, Марком Фрадкиным, Оскаром Фельцманом, Серафимом Туликовым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым и другими композиторами.

Кобзон избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы нескольких созывов. Член партии "Единая Россия" с 2003 года.

Иосиф Кобзон - Герой Труда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней, орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке.

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Теги: Иосиф Кобзон

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