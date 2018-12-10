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Культура

Минкультуры РФ заявило, что не имеет отношения к проверке "Праздника" Красовского

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры России не обращалось в правоохранительные органы с просьбой о проверке находящегося в производстве фильма Алексея Красовского "Праздник" в жанре комедии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Министерство культуры РФ не обращалось с какими-либо письмам или обращениями в правоохранительные органы по поводу данного фильма", - сказали в Минкультуры, отвечая на вопрос агентства, известно ли ведомству о проходящей проверке прокуратуры и не по его ли запросу она проводится.

В пресс-службе отметили, что Минкультуры России "не имеет никакого отношения к производству данной картины и так же, как и большинство, узнали о проверке из СМИ", добавив, что "не вправе комментировать действия правоохранительных органов".

Создатели фильма пока не обращались в Минкультуры за прокатным удостоверением, сообщили в пресс-службе Минкультуры. "Кроме того, по информации из открытых источников, фильм находится на стадии производства", - добавил там.

На минувшей неделе телеканал "Дождь" сообщил о проверке прокуратурой Санкт-Петербурга комедии Красовского "Праздник". Телеканал со ссылкой на уведомление прокуратуры сообщает о необходимости прийти на опрос одного из создателей картины, чье имя не называется.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием прокуратуры по этому поводу.

В середине октября в Российском военно-историческом обществе (РВИО) призвали не показывать фильм "Праздник", так как считают, что "показ таких фильмов - это кощунство в отношении нашей истории", а авторы фильма "перевирают историю". По мнению научного директора РВИО Михаила Мягкова, то, что они "видели, что представлено в отрывках сюжета, что автор говорил о фильме, что уже написано о фильме", позволяет заранее делать выводы о работе до ее просмотра.

23 октября министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что не читал присланного ему сценария фильма, так как "не досуг", и воздержался от прогнозов по поводу выдачи картине прокатного удостоверения. "Надо посмотреть, увидеть, что это такое. Прежде, чем судить, надо увидеть", - добавил он.

По его словам, сама по себе идея снимать черные комедии не нова. "Собственно, "Смерть Сталина" тоже позиционировалась как черная комедия. Черного в ней было много, комического я не увидел вообще ничего. Судьба этого шедевра кинематографии вам известна", - продолжил глава Минкультуры.

Автор сценария и режиссер фильма Алексей Красовский ранее написал в своём аккаунте в Facebook, что картина уже снята. "Фильм "Праздник" уже снят, денег у государства не брали совсем, продюсером выступили мы с оператором. (...) Мебель и реквизит одолжили у "Ленфильма", где сценарий читали, кажется, все и признаков разжигания не заметили тоже. (...) Словом, коренных петербуржцев, которые нам помогли, было много, никто не плевал в спину и не отговаривал снимать. (...) Фильм, извините, все-таки о любви", - написал режиссер.

Позднее он добавил, что создатели картины снимали комедию не о блокадном Ленинграде. "Место действия - не равно сюжет", - пояснил режиссер.

Согласно релизу, действие в картине происходит в окрестностях блокадного Ленинграда 31 декабря. В загородном доме семьи Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек, которые намерены встретить Новый год.

По словам создателей, средства на фильм собирались, в частности, с помощью краудфандинга, так как после скандалов с "Матильдой" и "Смертью Сталина" "продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с "блокадой" слово "сатира". Поэтому мы решили снять это кино сами", - отмечали создатели.

В картине снялись Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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Теги: Минкультуры РФ

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