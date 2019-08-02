Прерванные на деконтаминацию работы в Нотр-Даме возобновят в середине августа

Оказалось, что на стройке осело много свинца, расплавившегося при пожаре

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Работы в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери возобновятся на неделе, которая начнется 12 августа, сообщил префект Иль-де-Франс Мишель Кадо. Их прервали из-за превышения содержания свинца на стройке, это угрожало здоровью рабочих, напоминает Le Monde.

Точную дату возобновления работ в префектуре еще не определили. Ее назначат, когда будет проведена дополнительная деконтаминация - очистка от свинца и улучшены меры по защите здоровья сотрудников. Предполагается, что будет введено ограничение по количеству людей, одновременно находящихся на стройке. Их будет не больше 30-40, тогда как до перерыва там одновременно работало от 60 до 70 рабочих.

25 июля работы остановили, когда проверка выявила, что существующих правил недостаточно для охраны здоровья работников и что эти правила вообще не применяются на стройке систематически. За время перерыва чиновники планируют также доработать эти правила и меры защиты.

Крупный пожар произошел в соборе Парижской богоматери в ночь на 15 апреля. Огонь уничтожил свинцовую кровлю и шпиль здания. В результате в окружающую среду попало некоторое количество свинца в виде частиц, которые стали везде оседать.

25 июля стало известно, что в окрестностях собора закрыли две школы, где дети были в летних лагерях. На территориях школ нашли повышенную концентрацию частиц свинца.

Затем неправительственная экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом центра Парижа. Чиновников обвинили в неспособности принять меры по охране здоровья местных жителей и в сокрытии информации о проблеме.