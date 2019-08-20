Полиция вернула дело Яшина в суд после устранения недостатков

Троицкий суд рассмотрит его 20 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полиция снова направила в Троицкий суд административные материалы на главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина. Дело будет рассмотрено 20 августа, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Оппозиционеру опять вменяют ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Как говорил адвокат Яшина Михаил Бирюков, теперь его обвиняют в призывах 17 июля приходить на встречи с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Политика задержали 18 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест. 19 августа Троицкий суд вернул материалы его дела в полицию для устранения недостатков.

Хамовнический суд 8 августа назначил Яшину 10 суток ареста за призывы к несанкционированной акции 14 июля у мэрии и Мосгоризбиркома. До этого по десять суток ему назначили Троицкий и Щербинский суды за аналогичные нарушения.

Яшин выдвинулся в Мосгордуму по 45-му избирательному округу, но ему отказали в регистрации. Законность отказа подтвердил Мосгорсуд.