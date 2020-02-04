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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Мариинка отменила концерт китайского оркестра

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Мариинский театр "в связи с текущей ситуацией в мире" отменил концерт Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы, который должен был состояться 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Новый коронавирус в Китае

Выступление этого коллектива обещали перенести "на более благоприятное время, когда слушатели смогут насладиться музыкой без лишних волнений".

11 февраля вместо этого пройдет концерт оркестра, хора и солистов самой Мариинки. Будет исполнена симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова и фрагменты из оперы "Турандот" Пуччини. Послушать это можно будет по билетам на выступление китайских музыкантов.

В Китае продолжает распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию. На утро 4 февраля в Китае, по данным правительства, был подтвержден 20 471 случай заражения, еще около 160 зафиксированы в других странах. Умерли 427 заболевших. В связи с этим Россия ограничила транспортное сообщение с Китаем, частично закрыла границу на Дальнем Востоке и собирается ограничить въезд всех иностранцев с территории Китая, кроме как через аэропорт "Шеремтеьево".

Петербург Мариинский театр Китай

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