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В Пекине отменили выставку Церетели

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Выставка президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора и художника Зураба Церетели, которая должна была пройти в Пекине в марте, по рекомендации Минкультуры отложена на конец 2020 года. Перенос выставки в пресс-службе академии связали со вспышкой коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Новые даты еще не определены.

Ранее в Китае из-за коронавируса отменили намечавшийся на 24-27 марта ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос". Также отменена сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая должна была начаться 5 марта и ряд других массовых мероприятий.

На севере Италии, где также началась вспышка коронавируса, приостановлена работа театра La Scala, показ коллекции Армани в Милане, венецианский карнавал.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 25 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Италия Зураб Церетели Минкультуры La Scala

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