В Пекине отменили выставку Церетели

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Выставка президента Российской академии художеств (РАХ), скульптора и художника Зураба Церетели, которая должна была пройти в Пекине в марте, по рекомендации Минкультуры отложена на конец 2020 года. Перенос выставки в пресс-службе академии связали со вспышкой коронавируса.

Новые даты еще не определены.

Ранее в Китае из-за коронавируса отменили намечавшийся на 24-27 марта ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос". Также отменена сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая должна была начаться 5 марта и ряд других массовых мероприятий.

На севере Италии, где также началась вспышка коронавируса, приостановлена работа театра La Scala, показ коллекции Армани в Милане, венецианский карнавал.