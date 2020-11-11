Московские творческие вузы частично перейдут на удаленку

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры решило перевести занятия в группах от 13 человек в подведомственных творческих вузах и колледжах на территории Москвы на удаленку на период с 13 ноября по 15 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое распоряжение направлено руководителям этих учреждений и подведомственных учреждений, чьи программы интегрированы с основным общим и средним общим образованием.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения с 13 ноября по 15 января. В частности, на это время занятия в вузах и колледжах городского подчинения перейдут в дистанционный формат.