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Московские творческие вузы частично перейдут на удаленку

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры решило перевести занятия в группах от 13 человек в подведомственных творческих вузах и колледжах на территории Москвы на удаленку на период с 13 ноября по 15 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое распоряжение направлено руководителям этих учреждений и подведомственных учреждений, чьи программы интегрированы с основным общим и средним общим образованием.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения с 13 ноября по 15 января. В частности, на это время занятия в вузах и колледжах городского подчинения перейдут в дистанционный формат.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Минкультуры Сергей Собянин Коронавирус

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