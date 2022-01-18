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Светлана Алексиевич вошла в один из рейтингов Forbes

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский Forbes включил белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлану Алексиевич в топ-50 самых успешных женщин старше 50 лет в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

В публикации Forbes отмечается, что Алексиевич критикует диктаторские режимы, а в ее работах акцент сделан на личности и глубинной человечности индивидов, попавших в критические ситуации.

Журнал также напомнил, что она вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, который был создан для мирной передачи власти после президентских выборов 2020 года, и единственная из КСО не была задержана. Осенью 2020 года она уехала из Белоруссии.

В рейтинг также вошли известные политики и чиновники, ученые и менеджеры, предпринимательницы и благотворительницы. К примеру, это соучредитель и один из топ-менеджеров BioNTech Озлем Тюреджи, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, актриса Джуди Денч, одна из создателей вакцины Oxford/AstraZeneca от коронавируса Сара Гилберт, председатель ЕЦБ Кристин Лагард, модельер Донателла Версаче, исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Светлана Алексиевич Белоруссия Forbes

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