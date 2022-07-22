В Большом театре рассчитывают возобновить зарубежные гастроли осенью 2023 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Зарубежные гастроли Большого театра могут возобновиться осенью 2023 года, ГАБТ уже ведет переговоры с рядом стран, имеются "реальные планы", но необходимо восстановление логистики для переездов и доставки декораций, заявил "Интерфаксу" гендиректор театра Владимир Урин.

По его словам, гастроли восстановятся, "как только возникнет нормализация ситуации". Главным для возобновления гастролей он назвал логистику.

"Что касается планов, возможности перелётов, доставки декораций, проблема же гастролей - это, прежде всего, логистика, - отметил Урин. - У нас есть по целому ряду стран предложения, я очень надеюсь, что как только логистика будет восстановлена, мы вернёмся к вопросам гастролей".

26 февраля стало известно, что театр "Ковент-Гарден" в Лондоне отменил летние гастроли артистов Большого театра. В ГАБТе отметили, что переговоры на эту тему действительно велись, но официального соглашения стороны заключить еще не успели и объявления о гастролях не делали.