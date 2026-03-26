В "Ростелекоме" заявили, что трафик Telegram "умирает" вслед за WhatsApp

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" фиксирует отсутствие трафика мессенджера WhatsApp на фоне блокировок, трафик Telegram "умирает прямо сейчас", сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение Х-часов или дней пролететь, но трафика фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас", - сказал Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом "Ростелеком" наблюдает высокие темпы роста трафика в российском национальном мессенджере Max и увеличение голосового трафика в мобильных сетях, добавил Осеевский.

13 августа 2025 года пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Затем - 22 октября - РКН заявил о частичной блокировке WhatsApp и Telegram в РФ в рамках борьбы с преступностью.

Примерно через месяц, с 24 ноября, российские пользователи начали жаловаться на перебои в работе WhatsApp, 27 ноября сообщения поступали из регионов Урала и Сибири, а на следующий день - от пользователей из регионов европейской части РФ, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. 28 ноября прошлого года РКН заявил, что в отношении WhatsApp из-за его отказа выполнять требования постепенно вводятся ограничения на территории РФ, которые будут продолжены, и сервис может быть полностью в стране заблокирован.

16 января пользователи в основном из столичного региона пожаловались на ухудшение работы Telegram, в частности, медленную загрузку медиа. В свою очередь, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о введении дополнительных ограничений в отношении этого мессенджера с начала этого года. Тогда РКН сообщал, что новых ограничений им не вводилось.

10 февраля в РКН сообщили, что Telegram по-прежнему не выполняет требования законодательства РФ, поэтому ограничение его работы в стране будет продолжено.

"Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

ФАС заявила, что за рекламу в Telegram и YouTube не будут наказывать до конца года

