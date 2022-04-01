Директор по маркетингу "Ростелекома" перешла в VK

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президентом по маркетингу VK назначена Инна Походня, сообщила интернет-компания.

До прихода в VK Походня занимала аналогичную должность в ПАО "Ростелеком", а также была директором по маркетингу Теле2. До этого она курировала маркетинг Mastercard в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.

В VK Походня будет "отвечать за построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления компании", сообщается в релизе компании. Одним из ключевых направлений ее работы станет "усиление позиционирования бренда VK и улучшение восприятия отдельных продуктов как элементов единой экосистемы".

Зимой VK возглавил Владимир Кириенко, до этого занимавший пост первого вице-президента "Ростелекома".

В феврале VK объявила о назначении старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса Александра Айвазова, который до этого отвечал за развитие бизнеса "Ростелекома" в должности вице-президента. Тогда же вице-президентом по связям с госорганами VK стала Ирина Сиренко, которая ранее являлась вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти в "Ростелекоме".