Экс-менеджер "Почты России" Емельченков возглавил IT-"дочку" "Реновы"

В 2020 году он стал фигурантом уголовного дела

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Гендиректором российского разработчика решений для цифровизации промышленности ГК "Цифра" (крупнейший акционер - "Ренова" Виктора Вексельберга) назначен бывший замгендиректора по IT "Почты России" Сергей Емельченков, говорится в сообщении ГК.

Прежний гендиректор ГК Игорь Богачев решил сосредоточиться на реализации собственных проектов в сфере информационных технологий, уточнили в "Цифре".

На посту гендиректора Емельченков будет продвигать дальнейшую разработку прикладных решений и продуктов на базе флагманского решения компании - платформы ZIIoT, развивать портфель импортозамещающего программного обеспечения и повышать уровень клиентского сервиса.

Сергей Емельченков с отличием окончил факультет ВМК МГУ имени Ломоносова. С 1994 года он занимался IT в Mars, СУАЛе, "Ренове" и "КЭС". В 2009 году возглавил энергосбытовой бизнес "КЭС-Холдинга", в 2011 году был назначен генеральным директором ЗАО "КЭС-Энергосбыт". В декабре 2013 года перешел в "Почту России" на должность заместителя гендиректора по IT.

В июле 2020 года на Емельченкова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий; он был помещен под домашний арест. Топ-менеджер вину не признал, а в октябре 2021 года домашний арест ему заменили на подписку о невыезде. Тогда Мосгорсуд отказался рассматривать по существу ходатайство московского следователя о продлении ареста топ-менеджеру, писал "Коммерсантъ". Основной причиной отказа стало отсутствие согласия председателя СКР Александра Бастрыкина, необходимого, по мнению суда, при продлении ареста на срок больше года, писала газета.

ООО "Цифра" учреждено "Реновой" в 2017 году. Группа компаний разрабатывает и внедряет решения на основе промышленного искусственного интеллекта и интернета вещей, а также развивает технологии роботизированного промышленного транспорта для горнодобывающей, нефтегазовой, химической и машиностроительных отраслей.

Сейчас владельцами "Цифры" являются ООО "Ренова-Холдинг Рус" с долей в 32,5%, ООО "Группа ЭПМ" (на 46,98% принадлежит ООО "Ренова Актив") - 29,63%, ООО "Вэб Венчурс" - 16,86%, ООО "Апрель" - 12,7% и ООО "АИИ Кэпитал" - 8,31%.