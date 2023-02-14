Американская IT-компания Twilio уволит еще 17% сотрудников

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. планирует сократить штат на 17% в рамках реорганизации бизнеса, сообщает The Wall Street Journal.

В прошлом сентябре Twilio анонсировал увольнение около 11% сотрудников. По состоянию на 30 сентября 2022 года в компании работали 8992 человека, за два с половиной года число выросло почти в три раза.

Глава фирмы Джефф Лоусон накануне сообщил, что сокращение штата произойдет на фоне создания двух подразделений в рамках компании: одно будет заниматься телекоммуникационными технологиями, второе - обработкой данных и приложениями.

"Последние 15 лет мы фокусировались на росте бизнеса, наращивании базы клиентов и ассортимента продукции, - сказал он. - Но ситуация меняется, и нам приходится меняться тоже. Теперь прибыль является большим приоритетом, чем когда-либо".

Компания планирует отразить расходы в размере $100-135 млн в связи с сокращением штата.