Законопроект о штрафах за незаконный выпуск ЦФА отправлен на доработку

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству решил отправить на доработку депутатский законопроект о введении административных штрафов за нарушения в сфере оборота и выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщили "Интерфаксу" в комитете. Ранее замечания к документу озвучивал Банк России.

Законопроект № 149255-8 в июне 2022 года в парламент внес председатель думского комитетапо финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предложил установить административные штрафы за выпуск ЦФА для лиц, которые не включены в реестр ЦБ, в размере от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 700 тысяч до 1 млн рублей. За несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА или иными цифровыми правами предлагалось установить аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, при этом для юридических лиц штраф должен был составить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

В августе стало известно, что Центральный банк попросил правительство поставить точку в обсуждении вопроса о том, кто будет возбуждать административные дела при нарушениях в сфере оборота и выпуска ЦФА, так как из текста внесённого законопроекта не было ясно к чьей компетенции будет отнесено возбуждение дел: прокуратуры, МВД или ЦБ.

Ранее, в отзыве правительства, который был внесен вместе с законопроектом, также отмечалось, что МВД не наделено полномочиями в данной сфере.

ЦБ обращал внимание, что под административные штрафы могут попасть не только финансовые организации, но и иные лица, которые неподнадзорны регулятору, поэтому важно определить орган, в компетенцию которого будут входить полномочия по возбуждению дел об административном правонарушении в отношении лиц, которые не являются финансовыми организациями. "По мнению Банка России, соответствующие полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях необходимо закрепить за должностными лицами правоохранительных органов", - говорилось в письме.

Сейчас ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП) можно выпускать в рамках законов "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" и в рамках "регуляторных песочниц", то есть закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Ответственность за выпуск цифровых токенов вне аккредитованных ЦБ площадок не предусмотрена.