В Москве движение на улице Генерала Тюленева ограничено после пожара

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве на улице Генерала Тюленева, где из-за пожара в жилом доме погибли два человека, до сих пор ограничено движение, сообщил Департамент транспорта столицы.

"На улице Генерала Тюленева сохраняются перекрытия для движения машин. Просим водителей использовать пути объезда через улицу Теплый Стан", - говорится в сообщении.

Вечером 4 мая в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв и пожар. Два человека погибли и шестеро пострадали, в том числе двое детей. Над двумя горевшими квартирами обрушилась крыша, также обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажом. Пожар потушили около 23:00.