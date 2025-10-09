В Москве в БЦ Slava ввели в эксплуатацию башни для Банка России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве три офисные башни в составе многофункционального комплекса Slava получили разрешение Мосгосстройнадзора на ввод в эксплуатацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании MR (девелопер проекта).

Проект реализует "ВЭБ.РФ" вместе с девелопером MR.

В июле 2024 года Банк России подписал с группой "ВЭБ.РФ" договор о покупке строящегося делового центра Slava около станции метро "Белорусская". В сделку вошли все офисные площади комплекса. Планируемый срок передачи объекта Банку России - первый квартал 2026 года.

Общая площадь трех 20-этажных башен делового комплекса класса A составляет 132,3 тысячи кв.м. Под ритейл и офисы, рассчитанные на 12,5 тысяч рабочих мест, отведено 110,7 тысячи кв.м.

Облик офисных башен подчеркивает акцентная направленная архитектурная подсветка. На благоустроенной территории площадью 0,9 га вокруг башен высажены деревья.

"На каждом этапе возведения офисного центра на 1-й улице Ямского Поля инспекторы проводили контрольно-надзорные мероприятия. Всего состоялось 14 выездных проверок для оценки соответствия выполненных работ и примененных материалов. В результате было оформлено заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации, а затем выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию", - отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Проект Slava общей площадью около 500 тысяч кв.м расположен на территории бывшего часового завода "Слава" в Беговом районе. Проектом предусмотрено строительство благоустроенного общественного пространства и пешеходного моста над железной дорогой, который соединит Тверской и Беговой районы.

В рамках проекта MR и "ВЭБ.РФ" уже ввели в эксплуатацию первую очередь - здания с апартаментами площадью 58,3 тысячи кв.м. В состав второй и третьей очереди строительства входят четыре жилые башни площадью 144 тысячи кв.м. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Получившие разрешение на ввод в эксплуатацию офисные башни относятся к четвертой очереди.