Что произошло за день: четверг, 20 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве прошла очередная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На этот раз она продолжалась 3 часа 45 минут. "Интерфакс" вел онлайн-трансляцию мероприятия, а под конец собрал самые яркие цитаты Путина в одном материале.

- Мнения россиян о правильности курса развития страны разделились. Согласно опросу "Левада-центра", 45% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, и практически столько же (44%) полагают, что Россия идет по неверному пути.

- В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки и довести его до 5000 рублей. Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянки.

- Верховная рада обязала УПЦ сменить название. Согласно принятому закону, Украинская православная церковь (Московского патриархата), как "организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины", должна указать на принадлежность к Русской православной церкви. В УПЦ пообещали отстаивать свое название, а в раде после принятия закона произошла потасовка.

- Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США. Американский минфин снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяца, при этом их владелец останется в санкционном списке.

- Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 лет. Хабаровский краевой суд признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. Известный спортсмен был убит в августе 2017 года в ходе уличной драки, инициатором которой был не он.