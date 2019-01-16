В "Сокольниках" пройдет два митинга против пенсионной реформы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Администрация парка "Сокольники" согласовала несколько публичных мероприятий, которые пройдут с 19 по 26 января на территории, отведенной под "гайд-парк".

Как сообщает сайт учреждения культуры, с 13:00 до 15:00 19 и 26 января пройдут митинги за отмену пенсионной реформы с заявленным количеством участников по 500 человек. Заявителем акций выступил Олег Егоров.

Кроме того, 20 января в "гайд-парке" пройдет публичное мероприятие на тему: "Какие законы о выборах нам нужны". Заявка подана Андреем Семеновым. Согласованное количество участников - до 300 человек.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке "Сокольники" находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1,5 тыс. человек. Согласованные акции там не могут заканчиваться позже 22:00 и начинаться ранее 07:00.