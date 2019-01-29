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Москва

Москвичей призвали выполнять требования коммунальщиков во избежание несчастных случаев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Переходы температуры через ноль до положительных значений и обратно, снег, мокрый снег ожидаются в столице в ближайшие дни, только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 950 тыс. кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, усиленной работой по очистке кровель от снега и наледи просим жителей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения данных работ", - рассказал Бирюков журналистам.

Он уточнил, что в настоящее время на очистке скатных крыш от снега работают 250 автовышек и более 10 тыс. кровельщиков.

Бригады оснащены необходимым инвентарем, средствами связи, страховочными поясами. В ходе работ выставляется стационарное ограждение, для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики.

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"В городе продолжаются непрерывные работы по уборке и вывозу снега, образовавшегося в результате 37-часового снегопада. Мы просим москвичей с пониманием относиться к труду работников коммунальных служб и во избежание травматизма и несчастных случаев выполнять их требования", - заявил Бирюков.

Заммэра напомнил, что при норме осадков в январе 37 см выпало уже 63 см снега, причем только за субботу и воскресенье - до 25 см.

"В уборке города задействовано 65 тыс. человек, около 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства. По его словам, с начала последнего снегопада, начавшегося 26 января, на снегосплавные пункты города вывезено и утилизировано более 1,7 млн кубометров снега.

"Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 950 тыс. кубометров снега", - пояснил заместитель мэра.

Бирюков добавил, что с начала сезона в Москве около утилизировано около 15,3 млн кубометров снега.

Во время предыдущей оттепели 18 января в Москве два человека погибли из-за падения льда с крыш.

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