В аэропорту "Шереметьево" на вылет и прилет задержаны более 20 бортов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В московском аэропорту Шереметьево, где в воскресенье совершил экстренную посадку самолет Superjet-100, задержаны 23 рейса на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Это данные к 20:00, при этом отмен рейсов в настоящее время нет, отмечает сервис.

Ранее о задержке рейсов после инцидента в Шереметьево сообщили очевидцы.

Как сообщалось, в воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Данные о пострадавших уточняются.