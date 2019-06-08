Троих участников пикета в поддержку Голунова на крыльце суда забрала полиция

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Журналисты и сочувствующие находятся у здания Никулинского суда Москвы, который, как ожидается, в субботу будет рассматривать вопрос о мере пресечения для корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", пикетировавшего на крыльце суда сотрудника издания "Такие дела" Сергея Карпова забрали полицейские на машине. Позднее сотрудники органов внутренних дел поочередно забирали еще двоих человек, стоявших с плакатами в одиночных пикетах, - главного редактора "Таких дел" Анастасию Лотареву и активистку Александру Чугорину.

У суда находятся несколько десятков человек, которые ожидают заседание по делу Голунова. На крыльце здания и напротив в одиночном пикете стоят люди с плакатами в поддержку журналиста.

Оперативники задержали Голунова в Москве 6 июня. По данным полиции, при нем были найдены свертки с мефедроном, а по месту его жительства был обнаружен кокаин.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков в совместном заявлении отметили, что Голунов невиновен, а его преследование связано с журналистской деятельностью.

Накануне вечером у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 был организован пикет в поддержку Голунова. Несколько человек были задержаны.