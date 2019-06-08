Поиск

Троих участников пикета в поддержку Голунова на крыльце суда забрала полиция

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Журналисты и сочувствующие находятся у здания Никулинского суда Москвы, который, как ожидается, в субботу будет рассматривать вопрос о мере пресечения для корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", пикетировавшего на крыльце суда сотрудника издания "Такие дела" Сергея Карпова забрали полицейские на машине. Позднее сотрудники органов внутренних дел поочередно забирали еще двоих человек, стоявших с плакатами в одиночных пикетах, - главного редактора "Таких дел" Анастасию Лотареву и активистку Александру Чугорину.

У суда находятся несколько десятков человек, которые ожидают заседание по делу Голунова. На крыльце здания и напротив в одиночном пикете стоят люди с плакатами в поддержку журналиста.

Оперативники задержали Голунова в Москве 6 июня. По данным полиции, при нем были найдены свертки с мефедроном, а по месту его жительства был обнаружен кокаин.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков в совместном заявлении отметили, что Голунов невиновен, а его преследование связано с журналистской деятельностью.

Накануне вечером у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38 был организован пикет в поддержку Голунова. Несколько человек были задержаны.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

5
Москва Иван Голунов Медуза

Новости по теме

Новости

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Участок "голубой" ветки московского метро вновь закрыли на выходные

Участок "голубой" ветки московского метро вновь закрыли на выходные
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Обобщение

Задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Обобщение
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

В Москве начали задерживать вышедших в поддержку Голунова пикетчиков

СКР возбудил уголовное дело из-за утечки опасных веществ со свалки "Ядрово"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция заявила, что не все фотографии на сайте главка сделаны в квартире Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев

Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

СПЧ призвал проверить, законно ли задержание журналиста Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова

Собянин попросил "максимально объективно" разобраться в деле Голунова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');