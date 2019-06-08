Правозащитники сообщили, что Голунов назвал деликатным обращение с ним в изоляторе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы навестили задержанного журналиста Ивана Голунова, он не жалуется на условия содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал "Интерфаксу", что журналист "отмечает деликатность сотрудников ИВС по отношению к нему". Голунов находится в трехместной камере на одиночном содержании.

Самочувствие журналиста нормальное, он выспался, потом попросил бумагу и ручку для записей, которые были ему предоставлены в присутствии членов ОНК. По словам Мельникова, члены ОНК Москвы оказали содействие в передаче Голунову продуктов, геля для душа и шампуня.

"Нарекание вызвало постельное белье одноразовое, на него сейчас поменяли старое белье практически во всех ИВС. Много жалоб с этим связано. Узнав, что раньше было обычное постельное белье, Голунов сказал, что, конечно, оно было бы лучше",- добавил Мельников.

Голунов сообщил членам ОНК, что накануне был у врачей перед помещением в изолятор. "Телесные повреждения, зафиксированные визуально, - только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины, каких-либо синяков у него не проявилось, мы специально осмотрели его повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют. Также мы не увидели каких-либо глубоких следов от наручников",- сказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

"ОНК Москвы продолжит держать ситуацию на контроле и следить за соблюдением прав Голунова", - заявил Мельников.

Оперативники задержали Голунова в Москве 6 июня. По данным полиции, при нем были найдены свертки с мефедроном, а по месту его жительства был обнаружен кокаин.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ). Ему предъявлено обвинение.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков в совместном заявлении отметили, что Голунов невиновен, а его преследование связано с журналистской деятельностью.