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Полиция отпустила двоих задержанных на пикете в поддержку Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В отношении троих репортеров онлайн-издания "Такие дела", пришедших к зданию Никулинского суда в Москве для поддержки журналиста Ивана Голунова, составлены протоколы об административном нарушении, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, двоих уже отпустили из отделения полиции. "Нами проверены условия содержания троих задержанных у здания суда (в ОМВД по району Раменки), к ним не применялась физическая сила, жалоб на условия содержания нет",- сказал Мельников.

Он отметил, что протоколы составлены о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. "Они признают что нарушили эту норму, так как есть ограничения касаемо проведения пикетов на территории, прилегающей к суду", - сказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

"ОНК будет следить за соблюдением прав журналистов, в том числе и задержанных, так как это очень важный вопрос", - заявил он.

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