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Глава СПЧ назвал одиночные пикеты в поддержку Голунова законными

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявляет о законности одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Как сказал Федотов "Интерфаксу" в субботу, "они не требуют никакого согласования".

Ранее сообщалось, что полиция периодически забирает людей, которые стоят в одиночных пикетах в поддержку Голунова.

Между тем Федотов также сказал: "Я считаю, что лучшим проявлением журналистской солидарности в отношении Ивана Голунова было бы продолжение его журналистских расследований".

Голунов, как сообщили в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении / приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Как ожидается, в субботу Никулинский суд в Москве должен вынести решение о мере пресечения журналисту.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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СПЧ Михаил Федотов Медуза Иван Голунов

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