Митинг в поддержку Голунова собрался у посольства РФ в Риге

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Риге около 150 человек участвуют в пикете возле посольства России, они требуют освободить задержанного в Москве корреспондента базирующегося в Латвии русскоязычного издания "Медуза" Ивана Голунова.

Акцию организовала Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ).

Пикет проходит спокойно, за порядком следят несколько полицейских.

В распространенном ранее заявлении ЛАЖ говорится, что обстоятельства задержания, обыск в квартире журналиста, незамедлительное участие СМИ в отражении дела Голунова наводят на мысль, что это дело - спланированная провокация против журналиста.

Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 9 июня суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца.

Сам Голунов считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требуют его освобождения.