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Число пострадавших от пожара в Мытищах выросло до 11

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах возросло до 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Утром в четверг на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах начался пожар. Огненный факел достигал 50 метров в высоту, сейчас его уже удалось сбить. Угроза распространения огня на жилой сектор миновала. Сейчас горит почти 1 тыс. кв м на участке газопровода возле ТЭЦ, сообщил источник "Интерфакса".

Минэнерго сообщает, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ-27, а самому энергообъекту и постройкам на его территории ничто не угрожает.

Мытищи

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