Следствие установило предварительную причину инцидента в "Шереметьево"

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

К такому предварительному выводу пришла следственно-оперативная группа с участием специалистов - авиационных техников, работавшая на месте происшествия. Марковская сообщила, что следов возгорания и пожара не установлено. У самолета нет признаков повреждений.

"У обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось", - добавила Марковская.

Представитель следствия отметила, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме.

В 0:45 в пятницу экипаж Boeing-737 авиакомпании Nordwind, летевшего в Ереван, во время разбега по взлетной полосе доложил о задымлении в салоне. Взлет пришлось прервать.

Всего на борту находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа. Они были эвакуированы по надувному трапу.

Представитель аэропорта "Шереметьево" сообщала, что за помощью обратились пять человек. В подмосковном Минздраве сообщили, что медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам. Один из них остается в больнице.