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Что произошло за день: пятница, 19 июля

Шестилетний житель Тулуна рассказал Путину об утонувшем детском садике, арест Вышинскому продлили на два месяца, фигурант дела о загрязнении "Дружбы" попросил убежища в Литве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин пообщался с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка. Он опроверг слухи о том, что наводнение связано с некими взрывными работами, но согласился, что массовая вырубка леса осложнила паводковую ситуацию. В Тулуне президент РФ побеседовал с шестилетним Матвеем Сафроновым. Он рассказал, что 1 сентября должен пойти в детский сад, "он утонул, но его ремонтируют". Путин по итогам осмотра назвал работу по восстановлению пострадавших районов неудовлетворительной. Вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил, что жилье в регионе восстановят к третьему кварталу 2020 года.

- Киевский суд продлил арест главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского. Его будут содержать под стражей до 19 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение - "стыд и позор". Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отпустить Вышинского в обмен на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.

- Следствие назвало предварительную причину инцидента в "Шереметьево". Задымление в самолете "Нордвинд" могло произойти из-за попадания паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры. По данным на утро пятницы, в больнице оставался один пострадавший.

- Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" попросил политического убежища в Литве. Экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко обратился с такой просьбой к суду, который санкционировал его арест на три месяца. О его задержании в Вильнюсе стало известно накануне.

- В армии Ирана заявили, что все беспилотники вернулись с заданий. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что десантный корабль USS Boxer сбил иранский аппарат. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что американцы могли по ошибке сбить собственный беспилотник. В четверг вечером Иран опубликовал видеозапись, которую считает опровержением сообщения США.

- В московской квартире гей-пары, усыновившей детей, прошел обыск. Хозяев дома не было, поэтому силовикам пришлось взломать дверь. Адвокат пары сообщил, что семья находится в отпуске за пределами России, к концу которого решит, возвращаться ли ей домой.

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