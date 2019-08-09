Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Это выяснил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - 27 июля в Москве задерживали подростков по подозрению в участии в несогласованной акции, 37 из 76 были задержаны необоснованно, говорится в ответе прокуратуры на запрос уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгения Бунимовича. Омбудсмен рассказал это "Интерфаксу".

По каждому такому случаю должно пройти разбирательство, считает он.

"Могу представить себе: подросток шел по своим делам, а тут его задерживают, и могу представить состояние их родителей в такой ситуации", - отметил омбудсмен.

Бунимович надеется, что необоснованные задержания несовершеннолетних не превратятся в систему.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе задержали больше тысячи человек. Бунимович тогда пообещал проверить все сообщения о необоснованных задержаниях несовершеннолетних и об их избиениях и пожаловаться в прокуратуру, если эта информация подтвердится.

Мосгорпрокуратура сообщила, что выявила 27 июля факт нарушения прав годовалого ребенка: родители передали его третьему лицу, подвергнув его жизнь и здоровье опасности. Надзорное ведомство подало в суд иск о лишении этой пары родительских прав. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей. Бунимович направлял прокурору Москвы запрос с просьбой разъяснить, на каком основании ребенка хотят забрать у родителей, и изложил свое мнение о том, что это было бы чрезмерно.

Отец ребенка Дмитрий Проказов говорил, что они с женой и сыном просто гуляли в центре города и не собирались участвовать в акции. Мальчика они дали понести родственнику Сергею Фомину. Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках, возбужденного по событиям 27 июля. По версии следствия, он координировал действия протестующих, а чужого ребенка взял на руки, чтобы пройти через оцепление без задержаний.