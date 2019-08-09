Поиск

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Это выяснил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - 27 июля в Москве задерживали подростков по подозрению в участии в несогласованной акции, 37 из 76 были задержаны необоснованно, говорится в ответе прокуратуры на запрос уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгения Бунимовича. Омбудсмен рассказал это "Интерфаксу".

По каждому такому случаю должно пройти разбирательство, считает он.

"Могу представить себе: подросток шел по своим делам, а тут его задерживают, и могу представить состояние их родителей в такой ситуации", - отметил омбудсмен.

Бунимович надеется, что необоснованные задержания несовершеннолетних не превратятся в систему.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе задержали больше тысячи человек. Бунимович тогда пообещал проверить все сообщения о необоснованных задержаниях несовершеннолетних и об их избиениях и пожаловаться в прокуратуру, если эта информация подтвердится.

Мосгорпрокуратура сообщила, что выявила 27 июля факт нарушения прав годовалого ребенка: родители передали его третьему лицу, подвергнув его жизнь и здоровье опасности. Надзорное ведомство подало в суд иск о лишении этой пары родительских прав. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей. Бунимович направлял прокурору Москвы запрос с просьбой разъяснить, на каком основании ребенка хотят забрать у родителей, и изложил свое мнение о том, что это было бы чрезмерно.

Отец ребенка Дмитрий Проказов говорил, что они с женой и сыном просто гуляли в центре города и не собирались участвовать в акции. Мальчика они дали понести родственнику Сергею Фомину. Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках, возбужденного по событиям 27 июля. По версии следствия, он координировал действия протестующих, а чужого ребенка взял на руки, чтобы пройти через оцепление без задержаний.

прокурстура Евгений Бунимович Мосгордума

Новости по теме

Новости

Суд арестовал 12-го фигуранта "дела 27 июля"

Суды Москвы арестовали 113 человек и 880 оштрафовали после акций 27 июля и 3 августа

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Суд арестовал десятого фигуранта "дела 27 июля"

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Штормовой ветер повалил в Москве 27 деревьев и повредил три машины

В столичном МЧС предупредили о возможных порывах ветра до 23 м/с в пятницу

В столичном МЧС предупредили о возможных порывах ветра до 23 м/с в пятницу

Сбой телевещания в Москве произошел из-за технических работ

Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста

Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');