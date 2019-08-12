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Пять подростков, задержанных после акции 10 августа, провели выходные в спецприемнике

Всего в тот день задержали десять несовершеннолетних

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пять подростков, которых задержали 10 августа на несанкционированном шествии в центре Москвы, до понедельника оставались в спецприемнике для несовершеннолетних. 12 августа их забрали инспекторы по делам несовершеннолетних и позднее всех передадут родителям, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Всего в субботу, по его словам, были задержаны десять несовершеннолетних. Полицейские и члены комиссии провели с ними беседы о том, что нельзя допустить повторение совершенных ими нарушений.

Всего члены ОНК проверили не меньше пяти отделов полиции. В одном из них был задержанный подросток, которому стало плохо. Ему вызвали скорую, и оказалось, что из-за стресса у него поднялось давление, рассказал Мельников.

"В целом, по итогу проверки отделов полиции отмечу, что число жалоб на действия сотрудников полиции было гораздо меньше", - заявил ответственный секретарь ОНК.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. Это был митинг, он продолжался с 14:00 до 16:30. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроили несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. По данным ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256.

Мосгордума ОНК Иван Мельников МВД

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