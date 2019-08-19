Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин после рассмотрения дела об административном правонарушении в Щербинском районном суде Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы в понедельник не стал рассматривать административный протокол в отношении оппозиционера Ильи Яшина о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

По ее словам, дело по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ возвращено для устранения недостатков.

Яшин был задержан 18 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест. По данным адвоката Михаила Бирюкова, административный протокол в отношении Яшина составили за призывы 17 июля выходить на встречи с кандидатами к Мосгорсуду.

Хамовнический суд Москвы 8 августа назначил Яшину 10 суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 14 июля у Мосгоризбиркома (ч. 2 ст. 20 КоАП). До этого по 10 суток ареста за аналогичные правонарушения ему назначали Троицкий и Щербинский столичные суды.

Мосгорсуд ранее подтвердил законность отказа Яшину в регистрации его кандидатом в депутаты Мосгордумы.