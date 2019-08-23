Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 30 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника №1 ГУВД Москвы, где отбывал административный арест за призыв принять участие в протестной акции 27 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем твиттере.

Симоновский суд 24 июля назначил Навальному административный арест на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Мосгорсуд 30 июля оставил это решение без изменений. Согласно протоколу, он в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в фейсбуке.

В период нахождения под арестом, 28 июля, Навального госпитализировали в городскую больницу №64 из-за жалоб на здоровье. У него началось раздражение на лице и шее, врачи диагностировали контактный дерматит. На следующий день оппозиционера вернули в спецприемник. Навальный заподозрил, что его могли отравить, и обратился в СКР с заявлением о преступлении, в котором попросил проверить сотрудников спецприемника №1 на предмет превышения должностных полномочий или халатности. Химико-токсикологическое исследование не обнаружило отравляющих веществ в биоматериалах оппозиционера.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.