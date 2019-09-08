Десять москвичей попали в больницу с избирательных участков
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Около полусотни обращений за медпомощью было зафиксировано на избирательных участках Москвы в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Большинству пострадавших помощь была оказана на месте. Тем не менее, порядка десяти москвичей пришлось госпитализировать из-за обострения хронических заболеваний", - сказал собеседник агентства.
По его данным, среди обратившихся за помощью много пожилых людей.
По уточненным данным Мосгоризбиркома, явка на выборах в Мосгордуму к 15:00 по Москве составила 12,35%.
В Москве зарегистрировано 7,31 млн избирателей.