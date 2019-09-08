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Венедиктов сообщил, что в Москве опечатали четыре урны из-за нарушений на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Четыре урны были опечатаны из-за сообщений о нарушениях на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Две урны были опечатаны в первой половине дня, это наблюдатели от нашего штаба (Общественный штаб по наблюдению за выборами) ставили вопрос перед УИК, и они согласились; а две урны были опечатаны по требованию наблюдателей на местах, они даже не выходили на штаб", - сказал он.

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По его словам, две урны на двух участках были опечатаны из-за двойного голосования.

"В одной и второй урне - двойное голосование. В одной урне один человек голосовал два раза с разницей в 4 часа. В другой урне мы будем пересчитывать, если количество бюллетеней будет выше, чем число тех, которые были выданы, там будет аннулирован весь участок", - сообщил Венедиктов.

Ранее на группе разбора штаб просмотрел видео, где одна и та же женщина пришла голосовать дважды с разницей в несколько часов, однако при повторной попытке члены комиссии ее узнали и попросили не опускать бюллетень. Однако бюллетень был опущен. Урна была опечатана председателем УИК.

По данным Мосгоризбиркома, явка на выборах в Мосгордуму к 18:00 без четырех районов достигла 17,2%.

Москва Мосгордума Алексей Венедиктов

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