В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Задержан Руслан Шаведдинов. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 11, 2019

Шаведдинов в свою очередь написал на своей странице, что его задержали в подъезде его дома. Позднее сотрудник ФБК проинформировал, что его доставили в ОВД "Аэропорт".

По словам оппозиционера, причину задержания ему не назвали, а одному из сотрудников поручили снимать, как он сидит в актовом зале ОВД.

Привезли в овд аэропорт, никто не понимает ничего, одному эшнику просто сказали снимать как я сижу в актовом зале. Трудная работа у людей. pic.twitter.com/QsIOvvnY0E — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) October 11, 2019

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

3 августа СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда отмыли около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги, считают следователи, использовались для работы ФБК.

9 октября Минюст РФ внес ФБК в реестр иноагентов. Ведомство объяснило решение тем, что "сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия", получая при этом финансирование из-за рубежа.

Позднее министерство обнародовало данные об иностранном финансировании фонда. По его информации, деньги перечисляли компания Star-Doors.Com LLC (США) и некто Roberto Fabio Monda Cardenas (Испания). Навальный в свою очередь заявлял, что средства поступили на заблокированный в рамках уголовного дела счет.