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Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе в Москве потушен частично

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В текст новости были внесены уточнения по просьбе МЧС.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные частично потушили возгорание на складе на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на складе по адресу Варшавское шоссе д. 129, к. 2 хранились ткани.

Пожар на складе на юге Москвы

По данным МЧС России, в ходе тушения возгорания пострадал один пожарный.

Площадь пожара достигала 7000 кв.м, конструкции перекрытия обрушились на площади 300 кв.м. Площадь горящего здания составляет 30 тыс. квадратных метров.

В МЧС сообщали, что на загоревшемся складе взорвались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями.

Передвижная лаборатория управления МЧС работает на месте для выявления превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных частиц продуктов горения, а также 2 вертолёта Московского авиационного центра.

Москва

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