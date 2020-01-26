Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:00

Врачи осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичные врачи осмотрели почти 150 граждан Китая, остановившихся в отеле "Арт Москва" на улице Космонавта Волкова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый ситуацией.

По его словам, с симптомами ОРВИ госпитализированы восемь человек.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы нет признаков пневмонии.

По информации департамента, заболевшие в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания, без осложнений.

В ведомстве рассказали, что на место выезжали несколько скорых, хотя обычно в таких случаях медики дают консультацию по телефону. Повышенные меры осторожности были приняты с учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы.

По последним официальным данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

8
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Москва

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Более 800 объектов Москвы проверили накануне из-за угроз о минировании

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве в ближайшие сутки

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В Москве женщина укрылась в квартире от приставов, пригрозив убить 4-летнего внука

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');