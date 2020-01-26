Врачи осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичные врачи осмотрели почти 150 граждан Китая, остановившихся в отеле "Арт Москва" на улице Космонавта Волкова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый ситуацией.

По его словам, с симптомами ОРВИ госпитализированы восемь человек.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы нет признаков пневмонии.

По информации департамента, заболевшие в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания, без осложнений.

В ведомстве рассказали, что на место выезжали несколько скорых, хотя обычно в таких случаях медики дают консультацию по телефону. Повышенные меры осторожности были приняты с учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы.

По последним официальным данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1975 человек. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56.