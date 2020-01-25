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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:48

КНР с 27 января приостановит отправку туристических групп за границу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает в субботу телеканал CGTN.

Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья уже нельзя будет купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства.

Внутри Китая похожие меры действуют с 24 января.

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Ранее французские СМИ сообщали, что двое из трех заразившихся коронавирусом во Франции как раз приехали в страну из Китая для туризма.

Число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР, по последним данным, выросло до 1 370 человек. Кроме того, 28 случаев зафиксировано за пределами КНР.

Число скончавшихся от вируса людей - по-прежнему 41. Все они умерли в Китае.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человека, а также - мутировать.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 25 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай

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